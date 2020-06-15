اليوم السابع
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الإسكان: تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمنطقة "حدائق العاصمة" بامتداد مدينة بدر

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:04 ص
الإسكان: تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمنطقة "حدائق العاصمة" بامتداد مدينة بدر جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة "حدائق العاصمة" بامتداد مدينة بدر، شرق الطريق الإقليمى.
 
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 26976 وحدة سكنية (1124 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة "حدائق العاصمة"، حيث بلغت نسبة التنفيذ حالياً 17 %، وكانت النسبة المستهدفة 12 %، بما يتجاوز النسبة المُستهدفة بـ5 %، موضحاً أن نسبة التنفيذ فى هذا الموقع كانت فى أواخر شهر فبراير الماضى أقل من 3 %، مؤكداً أن جهاز المدينة يسابق الزمن من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك الوحدات على أعلى مستوى من التشطيب لتسليمها لمستحقيها.
 
 
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وخلال تفقدهم للمشروع، اطمأن مسئولو الوزارة والهيئة، على التزام العاملين بجميع مواقع العمل، بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
كما تفقد مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات، الحى السابع بمدينة بدر، والذى يجرى به تنفيذ 20208 وحدات سكنية (842 عمارة - نموذج 3 غرف وصالة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، فى مراحل التشطيبات، حيث أكدوا على ضرورة الالتزام بجودة التشطيبات على أعلى مستوى.
 
 
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

مشروعات الاسكان

فيروس كورونا

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