اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان: تخصيص أول وحدات سكنية لعزل مصابى كورونا بمحافظتى الفيوم والمنيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:45 ص
الإسكان: تخصيص أول وحدات سكنية لعزل مصابى كورونا بمحافظتى الفيوم والمنيا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توفير ٧٦٨ وحدة سكنية (٣ غرف + صالة) للوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا بمحافظتي المنيا والفيوم، وذلك بناء على طلب المحافظتين بتخصيص الوحدات السكنية لاستخدامها في العزل لمصابي فيروس كورونا. 
 
وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الوحدات وفرشها لاستقبال المصابين، مؤكدة أن الوحدات التي تم إتاحتها كأماكن  للعزل لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، وأنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظتي المنيا والفيوم لتطهير وتعقيم الوحدات بعد الإنتهاء من فترة العزل بها وإصلاح أي تلفيات في حال حدوثها بالوحدات، وذلك في إطار مساهمة وزارة الإسكان في تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
 
وأكدت مي عبد الحميد، أنه تم  اختيار أماكن العمارات بمحافظتي المنيا والفيوم بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للمصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه في حال الانتهاء من فترة العزل سيتم مراجعة استلام الوحدات قبل طرحها أو تخصيصها للمواطنين. 
 
وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات التي تم تخصيصها لمصابي  فيروس كورونا هي: ٤٨ وحدة بمركز المنيا، و٤٨ وحدة بمشروعى الإسكان الاجتماعى بمركزي سمالوط ومطاى، و٤٨ وحدة بالمشروع بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بواقع ٦ عمارات، وكذا تخصيص ٦٢٤ وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة شدموه بمحافظة الفيوم، بواقع ٢٦ عمارة. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

فيروس كورونا

عزل المصابين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة