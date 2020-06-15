الإسكان: تخصيص أول وحدات سكنية لعزل مصابى كورونا بمحافظتى الفيوم والمنيا

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توفير ٧٦٨ وحدة سكنية (٣ غرف + صالة) للوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا بمحافظتي المنيا والفيوم، وذلك بناء على طلب المحافظتين بتخصيص الوحدات السكنية لاستخدامها في العزل لمصابي فيروس كورونا.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الوحدات وفرشها لاستقبال المصابين، مؤكدة أن الوحدات التي تم إتاحتها كأماكن للعزل لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، وأنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظتي المنيا والفيوم لتطهير وتعقيم الوحدات بعد الإنتهاء من فترة العزل بها وإصلاح أي تلفيات في حال حدوثها بالوحدات، وذلك في إطار مساهمة وزارة الإسكان في تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه تم اختيار أماكن العمارات بمحافظتي المنيا والفيوم بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للمصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه في حال الانتهاء من فترة العزل سيتم مراجعة استلام الوحدات قبل طرحها أو تخصيصها للمواطنين.

وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات التي تم تخصيصها لمصابي فيروس كورونا هي: ٤٨ وحدة بمركز المنيا، و٤٨ وحدة بمشروعى الإسكان الاجتماعى بمركزي سمالوط ومطاى، و٤٨ وحدة بالمشروع بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بواقع ٦ عمارات، وكذا تخصيص ٦٢٤ وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة شدموه بمحافظة الفيوم، بواقع ٢٦ عمارة.