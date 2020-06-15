الإتحاد العربى للمكتبات: فوز مكتبة الأسكندرية بالمركز الأول لتفاعلها مع كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور حسن السريحى، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (اعلم) فوز مكتبة الإسكندرية بالمركز الأول ضمن مبادرة (اعلم لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا)، والتي أعلن عنها الاتحاد مع بدايات الأزمة.

وصرّح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية فى بيان له اليوم أن هذا الفوز ما هو إلا تأكيدًا على أن مكتبة الاسكندرية هي أفضل مكتبة في الوطن العربي خلال أزمة كورونا، وتصدرها بين أقرانها منذ افتتاحها عام 2002م وبقائها حتى الآن متميزة بمرور السنين.

وأشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات إلى أن هذه الجائزة بناءً على تقييم الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات للأنشطة والخدمات التي قدمتها مكتبة الإسكندرية منذ بدء أزمة كورونا وحتى الوقت الراهن؛ حيث قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة والهادفة لتقديم خدمات معلومات تفاعلية للجمهور.

وتقديرًا للأنشطة والخدمات المُقدمة من مكتبة الإسكندرية يأتي ذلك الفوز تأكيدًا على القدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها المكتبة، وتعينها على العمل في أية ظروف، تنشر رسالتها كمنارة علم وكونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وليبقى دائمًا شعارها العلم متاح رغم أية معوقات.

شملت المبادرة تنافسا بين مكتبات من ثماني دول عربية هي (مصر، عُمان، الإمارات، الجزائر، الأردن، السعودية، المغرب، العراق)، فقد قدمت 25 مكتبة تقاريرها عن الفئة الأولى و 10 مكتبات ومراكز مصادر تعلم عن الفئة الثانية، ليتوج فوز مكتبة الاسكندرية المركز الأول في الفئة الأولى والمخصصة للمكتبات الكبيرة العامة والجامعية والوطنية؛ نتيجة حصولها على الدرجة الأعلى في التقييم.