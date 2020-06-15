اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإتحاد العربى للمكتبات: فوز مكتبة الأسكندرية بالمركز الأول لتفاعلها مع كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:40 ص
الإتحاد العربى للمكتبات: فوز مكتبة الأسكندرية بالمركز الأول لتفاعلها مع كورونا الدكتور مصطفى الفقى
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن  الدكتور حسن السريحى، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (اعلم) فوز مكتبة الإسكندرية بالمركز الأول ضمن مبادرة (اعلم لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا)، والتي أعلن عنها الاتحاد مع بدايات الأزمة.
 
وصرّح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية فى بيان له اليوم أن هذا الفوز ما هو إلا تأكيدًا على أن مكتبة الاسكندرية هي أفضل مكتبة في الوطن العربي خلال أزمة كورونا، وتصدرها بين أقرانها منذ افتتاحها عام 2002م وبقائها حتى الآن متميزة بمرور السنين. 
 
وأشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات إلى أن هذه الجائزة بناءً على تقييم الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات للأنشطة والخدمات التي قدمتها مكتبة الإسكندرية منذ بدء أزمة كورونا وحتى الوقت الراهن؛ حيث قدمت  العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة والهادفة لتقديم خدمات معلومات تفاعلية للجمهور.
 
وتقديرًا للأنشطة والخدمات المُقدمة من مكتبة الإسكندرية يأتي ذلك الفوز تأكيدًا على القدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها المكتبة، وتعينها على العمل في أية ظروف، تنشر رسالتها كمنارة علم وكونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وليبقى دائمًا شعارها العلم متاح رغم أية معوقات.
 
شملت المبادرة تنافسا بين مكتبات من ثماني دول عربية هي (مصر، عُمان، الإمارات، الجزائر، الأردن، السعودية، المغرب، العراق)، فقد قدمت 25 مكتبة تقاريرها عن الفئة الأولى و 10 مكتبات ومراكز مصادر تعلم عن الفئة الثانية، ليتوج فوز مكتبة الاسكندرية المركز الأول في الفئة الأولى والمخصصة للمكتبات الكبيرة العامة والجامعية والوطنية؛ نتيجة حصولها على الدرجة الأعلى في التقييم.

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة