الأوراق المطلوبة للتقديم فى "المجمعات التكنولوجية الفنية".. إنفوجراف

كتب ـ محمود طه حسين

فتحت المجمعات التكنولوجية أبوابها أمام طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" للطلاب شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة.





المجمعات التكنولوجية فى الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب.

ـ صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية.

ـ بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من المديرية لها الطالب.

ـ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب.

ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب

ـ يتم تسليمها بمقر المجمع

ـ يسدد الطالب إلكترونيا 50 جنيها كرسوم اختبار لا ترد.

بالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة.