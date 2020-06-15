الأوراق المطلوبة للتقديم فى "المجمعات التكنولوجية الفنية".. إنفوجراف

فتحت المجمعات التكنولوجية أبوابها أمام طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" للطلاب شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة.
المجمعات التكنولوجية فى الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب.
ـ صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية.
ـ بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من المديرية لها الطالب.
ـ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب.
ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب
ـ يتم تسليمها بمقر المجمع
ـ يسدد الطالب إلكترونيا 50 جنيها كرسوم اختبار لا ترد.
بالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة.
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