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الأوراق المطلوبة للتقديم فى "المجمعات التكنولوجية الفنية".. إنفوجراف

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 م
الأوراق المطلوبة للتقديم فى "المجمعات التكنولوجية الفنية".. إنفوجراف إنفو أوراق التقديم فى المجمعات التكنولوجية الفنية
كتب ـ محمود طه حسين

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فتحت المجمعات التكنولوجية أبوابها أمام طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" للطلاب شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة.

للنشر 3
 

 

 

المجمعات التكنولوجية فى الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب.

 

ـ صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية.

 

ـ بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من المديرية لها الطالب.

 

ـ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

 

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب.

 

ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب

 

ـ يتم تسليمها بمقر المجمع

 

ـ يسدد الطالب إلكترونيا 50 جنيها كرسوم اختبار لا ترد.

 

بالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة.

 

 


التربية والتعليم

المجمعات التكنولوجية

خطوات التقدم للمجمعات التكنولوجية

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