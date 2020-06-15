الأمم المتحدة تطالب بتضمين خدمات الصحة النفسية فى الاستجابة لجائحة كورونا

ريهام عبد الله

طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة تضمين خدمات الصحة النفسية، فى الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كوفيد 19 لا يهاجم فقط صحتنا الجسدية، لكنه يزيد أيضا من المعاناة النفسية، وتعد خدمات الصحة النفسية جزءًا أساسيًا من جميع استجابات الحكومات لفيروس كورونا، يجب توسيعها وتمويلها بالكامل".



انطونيو جوتيريش

وفى سياق آخر بث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالة مصورة اليوم بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة والمقرر وفقا بقرار الجمعية العامة رقم 277/57، يوم 23 يونيو من كل عام

ووفقا للأمم المتحدة أنه يراد من هذا اليوم الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات، وتسليط الضوء على إسهامات الخدمة العامة في عملية التنمية، والاعتراف بعمل العاملون في مجال الخدمة العامة، وتشجيع الشباب والشابات على السعي نحو مهن في القطاع العام حيث تم إقامة أول حفل في 2003 لتوزيع جائزها الخاصة بالخدمة العامة،

وقال جوتيريش في رسالته المصورة اليوم " بينما يواصل العالم مجابهه جائحة كوفيد -19 القاتلة مازال الموظفون العموميون يعملون على الخطوط الأمامية للتصدي للأزمة إنهم ممرضون وممرضات وأطباء وطبيبات ومسعفون ومسعفات يوفرون الرعاية المنقذة للحياة وعمال وعاملات في مجال الصرف الصحي يقومون بتطهير الأماكن العامة وتنظيفها، وكذلك عمال وعاملات في مجال النقل يحافظون على تشغيل الحافلات والقطارات ومدرسون ومدرسات يسهرون على تعليم أطفالنا سواء على شبكة الأنترنت أو خارجها "