اليوم السابع
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الأقصر تعلن موافقة وزير الإسكان على تخصيص عمارة سكنية لعزل أهالى قرية الدير

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:02 م
الأقصر تعلن موافقة وزير الإسكان على تخصيص عمارة سكنية لعزل أهالى قرية الدير موافقة وزير الإسكان لتخصيص عمارة سكنية لعزل أهالى قرية الدير
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم عقد اجتماع برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بحضور قيادات مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وأسفر عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان علي منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وأضاف محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبي من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد علي إلتزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدي العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.

فيما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، أنه ردا على ما أثير علي صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بقرية الدير مركز إسنا، فإنه من واقع البيانات الرسمية لمكاتب الصحة فإن عدم وجود زيادة في إعداد الوفيات بالقرية والصحة غير مسؤولة عن اية بيانات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أن معظم حالات الوفاة لأمراض غير "كورونا" اغلبهم لأعمار تتعدي 75 عاما وغير مسجلة بمستشفبات العزل حتي يتسنى لـ"الصحة" تشخيصها كحالات كورونا، وأنه لم يتم رسميا تسجيل سوي عدد 3 حالات وفاة مصابة بكورونا من خلال مستشفيات العزل، وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، أن جميع الحالات التي تقدمت لعمل مسحات تم عملها لهم واعطائهم العلاج اللازم وتم توزيع عدد 67 شنطة علاج منزلي، كما بينت المديرية، أن بعض الاهالي لا يقومون بالابلاغ عن اصابتهم مفضلين العزل المنزلي بدون إشراف صحي الأمر الذي قد يحدث معه بعض المضاعفات وأنه لم يتم نهائيا رفض اي حالة من القرية طلبت العلاج في مستشفيات الصحة.

كما شددت مديرية الصحة علي كل الجهات والأفراد عدم نشر او الانسياق وراء الإشاعات والوقوف الي جانب الدولة التي تبذل جهودا مضنية للسيطرة علي وباء عالمي اصاب العالم كله ولم تستطع الدول العظمي مواجهته حيث تقوم الدولة بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة لدعم الفرق الطبية للعمل علي السيطرة على انتشار الفيروس وعلاج المواطنين.

 


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وزارة الاسكان

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