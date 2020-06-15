اليوم السابع
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الأردن تخفض ضريبة المبيعات للقطاع السياحى وتقسيط الضرائب وتسهيلات بـ150مليون دينار

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م
الأردن تخفض ضريبة المبيعات للقطاع السياحى وتقسيط الضرائب وتسهيلات بـ150مليون دينار عمر الرزاز
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الأردنى، عمر الرزاز، أمري الدفاع 13 و14، ويتعلق أمر الدفاع 13، بتسييل الكفالات الماليّة للمكاتب السياحيّة بقيمة 30 مليون دينار.
 
وقال الرزاز،اليوم الاثنين، إن  أمر الدفاع 14 يشمل برامج لحماية العاملين في القطاع السياحي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الاردنية عن الرزاز قوله ، إن السياحة أول القطاعات تضرّراً بسبب جائحة كورونا، والتعافي في هذا القطاع لن يكون سريعاً لذا سنستمرّ بالحزم الداعمة لهذا القطاع”.
 
وأشار إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعوض خسائر القطاع السياحي”، مضيفا: “الحدّ من نزف القطاعات وتقليل الكلف وتوفير السيولة لمساعدة القطاعات على تحمّل المرحلة الانتقاليّة.
 
فيما أعلنت وزيرة السياحة والآثار الاردنية، مجد شويكة عن تفاصيل القرارات التي اتخذتها الحكومة، لدعم قطاع السياحة الذي تضرر جراء أزمة كورونا.
 
وبحسب شويكة،  فإن القرارات تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020.
 
كما أعلنت عن قرار لدعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها.
 
وأعلنت عن تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019،  دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني، بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.
 
كما أعلنت شويكة عن خطط من أجل تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة.
 
وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة، إضافة إلى إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر، بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار.
 
وكشفت أنه ومن خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14 توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله، برنامج “حماية”، الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي، برواتب شهرية للفترة من حزيران وحتى كانون أول 2020.
 
كما أعلنت عن توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحى، ودعم استقرارهم الوظيفي عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها، تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين.
 
وتابعت: إضافة إلى خطة لدعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت، لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء”.
 
وسيتم تخصيص الية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الأخرى، ودعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي.
 

الاردن

السياحة

عمر الرزاز

مكاتب السياحة

كورونا

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