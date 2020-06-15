اكتشاف مقابر عائلية تعود لأكثر من 1600 سنة شرقى الصين

اكتشف فريق بحث أثري صيني مجموعة من المقابر العائلية تعود لأكثر من 1600 سنة على طول نهر "شياوتشينج" في مقاطعة "شاندونج" شرقي الصين.

وبحسب وكالة "أ ش أ"، فقد ذكر معهد جينان لعلوم الآثار بمقاطعة "شاندونج" -في بيان اليوم- أن الفريق البحثي التابع للمعهد اكتشف 13 مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى الفترة بين عهد الأسر الشمالية (386-581 م) وعهد أسرة تانغ الإمبراطورية (618-907 م) خلال أعمال الاستكشافات الأثرية في قسم من نهر شياوتشينج.