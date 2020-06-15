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اكتشاف مقابر عائلية تعود لأكثر من 1600 سنة شرقى الصين

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:39 ص
اكتشاف مقابر عائلية تعود لأكثر من 1600 سنة شرقى الصين مقابر صينية - أرشيفية
كتب مايكل فارس

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اكتشف فريق بحث أثري صيني مجموعة من المقابر العائلية تعود لأكثر من 1600 سنة على طول نهر "شياوتشينج" في مقاطعة "شاندونج" شرقي الصين.
 
وبحسب وكالة "أ ش أ"، فقد ذكر معهد جينان لعلوم الآثار بمقاطعة "شاندونج" -في بيان اليوم- أن الفريق البحثي التابع للمعهد اكتشف 13 مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى الفترة بين عهد الأسر الشمالية (386-581 م) وعهد أسرة تانغ الإمبراطورية (618-907 م) خلال أعمال الاستكشافات الأثرية في قسم من نهر شياوتشينج.

 


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