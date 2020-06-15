اضبط مخالفة.. زحام كبير فى أسواق الغربية بالرغم من التحذيرات.. صور

الغربية - عادل ضرة - محمد طارق

شهدت أسواق قري مركزي طنطا وبسيون في محافظة الغربية ، زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك بعد قيام الباعة الجائلين افتراش وإقامة السوق بالرغم من التحذيرات بعدم التجمعات داخل الأسواق او اقمتها ، لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين .

وتجاهل الباعة الجائلون قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم ، وسط حالة من الغضب بين عدد من الأهالي الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير وعدم المتابعة .