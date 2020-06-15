اضبط مخالفة.. زحام كبير فى أسواق الغربية بالرغم من التحذيرات.. صور

شهدت أسواق قري مركزي طنطا وبسيون في محافظة الغربية ، زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك بعد قيام الباعة الجائلين افتراش وإقامة السوق بالرغم من التحذيرات بعدم التجمعات داخل الأسواق او اقمتها ، لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين .
وتجاهل الباعة الجائلون قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم ، وسط حالة من الغضب بين عدد من الأهالي الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير وعدم المتابعة .
وكان الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، اكد أنه جاري تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه ، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدي الي المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم والتي شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكلا من منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا ، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا.
وأضاف أنه جاري رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالي بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
أسواق الغربية بالرغم من التحذيرات
أسواق الغربية
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