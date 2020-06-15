اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار رصف الطرق وتركيب الأرصفة فى مدينة سفاجا.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:57 ص
استمرار رصف الطرق وتركيب الأرصفة فى مدينة سفاجا.. صور استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أعمال إنشاء ورصف الطرق بالمدينة، حيث تقوم الإدراة الهندسية بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف على أعمال الشركة المنفذة للمشروع، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال على مستوى المدينة.

وأوضحت هدى المغربى أنه جارى استكمال أعمال تركيب (الإنترلوك) بالأرصفة بالممشى الجديد بمنطقة القرى ك8، وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بتقسيم التليفزيون تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق ووضع طبقة تربة الأساس.
 
وأضافت رئيس المدينة أنه جارى استكمال أعمال إنشاء الأرصفة وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بتقسيم زمزم، تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس. 
 
وأشارت إلى أنه تم إنشاء الإرصفة وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بمنطقة تقسيم القضاه تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس، بالإضافة إلى تمهيد الشوارع وإزالة التعديات بمنطقة منخفض التكاليف تمهيدا للرصف بالاضافة الى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس. 
 
وشددت هدى المغربى بضرورة دراسة مشكلة الصرف الصحى التى عرقلت استكمال الرصف بمناطق محددة والعمل على حلها فورًا، وأيضاً إنهاء تلك الأعمال على الوجه الأكمل، متضمنة إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وفقاً لمنسوب كل منطقة، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، مؤكدةً على معالجة كل الملاحظات بأساليب هندسية سليمة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخالفات التى تم رصدها ببعض الشوارع، مؤكدةً على تنظيف ورفع  ناتج الرادش نتيجة أعمال الاسفلت والانترلوك بمناطق متفرقه بالمدينة. 
 
كما أكدت تطبيق إجراءات الوقاية للعاملين بالشركه أثناء عملهم وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا.
 
استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا (1)
استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا

استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا (2)
استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا

استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا (3)
استمرار اعمال الرصف بشوارع سفاجا

 


البحر الاحمر

سفاجا

رصف الطرق

صيانة الطرق بسفاجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة