استمرار رصف الطرق وتركيب الأرصفة فى مدينة سفاجا.. صور

وأوضحت هدى المغربى أنه جارى استكمال أعمال تركيب (الإنترلوك) بالأرصفة بالممشى الجديد بمنطقة القرى ك8، وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بتقسيم التليفزيون تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق ووضع طبقة تربة الأساس.

وأضافت رئيس المدينة أنه جارى استكمال أعمال إنشاء الأرصفة وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بتقسيم زمزم، تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء الإرصفة وتمهيد الشوارع وإزالة التعديات بمنطقة تقسيم القضاه تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس، بالإضافة إلى تمهيد الشوارع وإزالة التعديات بمنطقة منخفض التكاليف تمهيدا للرصف بالاضافة الى فتح وتسوية الطرق بوضع طبقة تربة الأساس.

وشددت هدى المغربى بضرورة دراسة مشكلة الصرف الصحى التى عرقلت استكمال الرصف بمناطق محددة والعمل على حلها فورًا، وأيضاً إنهاء تلك الأعمال على الوجه الأكمل، متضمنة إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وفقاً لمنسوب كل منطقة، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، مؤكدةً على معالجة كل الملاحظات بأساليب هندسية سليمة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخالفات التى تم رصدها ببعض الشوارع، مؤكدةً على تنظيف ورفع ناتج الرادش نتيجة أعمال الاسفلت والانترلوك بمناطق متفرقه بالمدينة.

كما أكدت تطبيق إجراءات الوقاية للعاملين بالشركه أثناء عملهم وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا.