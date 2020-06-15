اليوم السابع
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استمرار حملات إزالة التعديات بالبحيرة والمحافظ يوجه بعدم التهاون فى حق الدولة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:12 م
استمرار حملات إزالة التعديات بالبحيرة والمحافظ يوجه بعدم التهاون فى حق الدولة إزالة التعديات
البحيرة - ناصر جودة

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اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات الرادعة والتصدي بكل حزم وشدة للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة موجها بعدم التهاون فى حق الدولة والضرب بيد من حديد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستمرار الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة سعد الله رشوان اليوم حملة إزالة مكبرة لـ27 محلا على أراضى أملاك الدولة أمام الوحدة المحلية لقرية بطورس بمساحة 706 متر عبارة عن :-

- 24 محل بمساحة 356 متر علي حرم الطرق.

- 3 محلات بمساحة 350 متر علي حرم الري والصرف.

وتم رفع التراكمات الناجمة عن تلك الازالات والتعديات الأمر الذى أدى إلى عودة واتساع الطريق ليصبح بعرض 30 متر كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


ازالة التعديات

البحيرة

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