"استرازينيكا" توزع لقاح أكسفورد لكورونا على دول أوروبا وفقا لعدد السكان

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مسئول فرنسى أن الاتفاق بين أسترازينيكا وفرنسا بشأن لقاحات كوفيد -19 المحتملة ينطوي على تقسيم الجرعات بين الدول على أساس تناسبي على أساس عدد السكان.

حيث وقعت شركة الأدوية البريطانية عقدًا مع الحكومات الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضى لتزويد المنطقة بما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل الخاص بجامعة أكسفورد، وكان هذا أول عقد يوقعه تحالف اللقاحات الشاملة (IVA) في أوروبا ، وهي مجموعة شكلتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لتأمين جرعات اللقاح لجميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر في مكتب الرئيس الفرنسي وفقا لتقرير "رويترز" أن مبدأ الاتفاق هو أن اللقاحات ستوزع بالتناسب على أساس عدد السكان، قائلا" ما طلبناه وما تم الاتفاق عليه هو أن يتم الإنتاج في أوروبا، كما تأمل فرنسا في إبرام صفقات مماثلة مع شركات أدوية أخرى قريبا.

وستكون اللقاحات التي لا تزال في التجارب السريرية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتبذل الحكومات قصارى جهدها لتأمين عمليات شراء مسبقة لمعالجات التحصين الواعدة ضد فيروس كورونا وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من أن الكتلة لم تتحرك بالسرعة الكافية مقارنة بالمناطق أو البلدان الأخرى.

في فرنسا ، أثارت دعوة سانوفي في مايو لبذل جهد أوروبي أكثر تعاونًا في البحث عن لقاح رد فعل عنيفًا ، خاصة بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية إن الجرعات المنتجة في الولايات المتحدة ، والتي قدمت تمويلًا سريعًا للبحث ، ستذهب إلى الولايات المتحدة أولاً.

خفف الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي بول هدسون في وقت لاحق تعليقاته ، مشددًا على أن أي لقاح ضد فيروسات التاجية سيصل إلى جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي ماكرون مصنع لقاحات سانوفي باستور في فرنسا يوم الثلاثاء وسيعلن عن التزامات بشأن العلاجات والقدرات التصنيعية إلى جانب الشركة.