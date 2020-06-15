اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استراحات الثانوية العامة بشمال سيناء جاهزة لاستقبال الملاحظين

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:55 ص
استراحات الثانوية العامة بشمال سيناء جاهزة لاستقبال الملاحظين الاستراحات
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من التجهيز النهائى للاستراحات الخاصة بمراقبى ورؤساء اللجان الثانوية العامة .

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الاستراحات مجهزة بشكل كامل، وموزعة فى مدينة العريش، ومدينة بئر العبد، ومدينة الشيخ زويد .

أضاف انها تم تأمينها ومراجعة وصول الخدمات وجاهزية المرافق، إضافة للتعقيم لها ووجود فريق خدمة خاص بها .

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء  الاستعدادات فى شمال سيناء لأمتحانات الثانوية العامة بكافة مدن المحافظة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء والجهات المعنية .

وقال عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر ادائهم الامتحانات 2944 طالب ، تم توزيعهم على 14 لجنة.

وأشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع  6  لجان فى مدينة العريش، و5 لجان فى  نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

وأعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.

 

IMG_0324
 

 

IMG_0325
 

 

IMG_0327
 

 

 


شمال سيناء

العريش

الثانوية العامة

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة الاستراحات فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:04 م

تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية باللجان والاستراحات استعدادا لامتحانات الثانوية

الخميس، 11 يونيو 2020 05:52 م

"ألبس كمامتك وعقم إيدك".. المحافظات تستعد لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. مسافات أمان بين الطلاب داخل اللجان.. وتجهيز بوابات تعقيم ورش وتطهير اللجان والاستراحات باستمرار.. وكحول للطلاب بعد الامتحان.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 11:38 ص

صور.. تعليم كفر الشيخ ينهى تجهيز استراحات الثانوية العامة

الخميس، 11 يونيو 2020 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة