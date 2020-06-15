استراحات الثانوية العامة بشمال سيناء جاهزة لاستقبال الملاحظين

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من التجهيز النهائى للاستراحات الخاصة بمراقبى ورؤساء اللجان الثانوية العامة .

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الاستراحات مجهزة بشكل كامل، وموزعة فى مدينة العريش، ومدينة بئر العبد، ومدينة الشيخ زويد .

أضاف انها تم تأمينها ومراجعة وصول الخدمات وجاهزية المرافق، إضافة للتعقيم لها ووجود فريق خدمة خاص بها .

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء الاستعدادات فى شمال سيناء لأمتحانات الثانوية العامة بكافة مدن المحافظة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء والجهات المعنية .

وقال عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر ادائهم الامتحانات 2944 طالب ، تم توزيعهم على 14 لجنة.

وأشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع 6 لجان فى مدينة العريش، و5 لجان فى نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

وأعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.