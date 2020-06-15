استخراج نفايات بلاستيكية من البحر عمرها يزيد عن 20 عاماً

كتب وكالات

عثر علماء ألمان فى قاع البحر على نفايات بلاستيكية تبدو وكأنها جديدة، رغم أن عمرها بلغ نحو 20 عاماً، وكانت هذه النفايات عبارة عن عبوة لبن خاثر وكيس قمامة، بحسب موقع "الرؤية الاماراتى".

قال شتيفان كراوزه، عالم الكيمياء الحيوية من مركز جيومار هيلمهوتس لأبحاث المحيطات فى مدينة كيل، إنه قد اتضح عدم ظهور علامة تمزق أو تحلل لمكونات الكيس أو العبوة.

ويقدِّم الاكتشاف، الذى كتب عنه فريق عمل بقيادة كراوزه فى مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، لأول مرة دليلاً له سند على مصير البلاستيك فى قاع البحار.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن تكاد لا تكون هناك بيانات طويلة الأمد عن النفايات البلاستيكية التى يتم استخراجها من قاع البحر على عمق يزيد عن 4000 متر، لأنه نادراً ما يمكن تأريخ المواد البلاستيكية التى يتم العثور عليها.

غير أنه كانت هناك مصادفة ساعدت الباحثين فى حال العبوة والكيس فى تأريخهما عن طريق بعض التحريات، إذ كان داخل الكيس عبوة كوكاكولا من إصدار خاص بمناسبة كأس ديفيز 1988، أما عبوة اللبن الخاثر فكانت من إنتاج شركة ألمانية وعليها رقم بريدى من 5 أعداد لم يتم استخدامه قبل عام 1990، كما أن الشركة المنتجة تم بيعها عام 1999 ومن بعدها اختفى اسم العلامة التجارية.