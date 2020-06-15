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الإثنين، 15 يونيو 2020 07:58 م
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استخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا بعد تقرير "اليوم السابع"

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:27 م
استخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا بعد تقرير "اليوم السابع" الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل
الأقصر – أحمد مرعى

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بعد تقرير "اليوم السابع" عن أزمة أهالى قرية الدير وزيادة مصابى كورونا بالعزل المنزلى، عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر صباح اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور قيادات مدينة إسنا، وعضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وذلك لبحث طلب أهالي قرية الدير بتخصيص عمارة سكنية بقرية الدير لتكون مقرا لعزل مصابي فيروس كورونا، وتكفل الاهالي بالتجهيز والتأسيس بالفرش ومستلزمات الإقامة وتقديم الوجبات الغذائية يوميا حسب ما يتم إقراره من الشئون الصحية.

وعلى الفور وافق محافظ على طلب أهالي القرية وفق موافقة وزير الإسكان، وتكفلت مديرية الشئون الصحية بالإشراف الطبي وتوفير الطواقم الطبية من تمريض ومستلزمات طبية وادوية، ومن جانبه شكر سليمان أهالي قرية الدير، معرباً عن سعادته لتضافر المجتمع المدني من اهالي قرية الدير وذلك ناتج من الوطنية لمصر الحبيبة، ووجه الشكر القائمين على هذا العمل من المجتمع المدني الذين يقفون بجانب الدولة لرعاية المرضي من أهاليهم والوقف على قلب رجل واحد.


وكان قد قال الدكتور محمد سلطان أستاذ بكلية الألسن بجامعة الأقصر، والمنسق العام للجنة الشعبية فى قرية الدير لمواجهة أزمة فيروس كورونا، أن قرية الدير واحدة من القرى التاريخية بمحافظة الأقصر، فهى تنقسم إلى شرق الترعة وغرب الترعة، وتقع بالجانب الشرقى لنهر النيل فى مدينة إسنا، ويبلغ تعداد سكانها حالياً أكثر من 70 ألف نسمة، والجميع بالقرية يعملون على قلب رجل واحد فى كافة الأزمات التى تمر عليهم من أفراح ومناسبات لخدمة مجتمعهم الصغير للنهوض به بكافة المجالات.

وأضاف الدكتور محمد سلطان منسق اللجنة الشعبية بقرية الدير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه مع بدء أزمة فيروس كورونا بمصر وتسجيل أولى الحالات فى مركب سياحى بالأقصر، تجمع كبار القرية وقاموا بتشكيل اللجنة الشعبية فى قرية الدير لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لتوفير كافة المتطلبات لمجابهة تلك الأزمة، وتم عمل فريق عمل لها ووضع أرقام هواتفهم جميعاً على مواقع التواصل الاجتماعى وبين المواطنين بالقرية، للمساهمة فى اكتشاف أية حالات قد تظهر والمساهمة فى توفير اللازم لها وعلاجها، وبالفعل تم تسجيل حالتين فرديتين خلال شهر رمضان المبارك بأكمله، وكانت تعيش القرية فى تكاتف كبير لحماية الجميع، ولكن فجأة انفجر الأمر والعدوى بالقرية وتم تسجيل حالات كثيرة مؤخراً.

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (1)

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (1)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (2)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (2)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (3)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (3)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (4)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (4)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (5)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (5)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (6)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (6)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (7)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (7)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (8)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (8)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (9)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (9)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (10)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (10)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (11)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (11)

 

الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (12)
الموافقة على إستخدام عمارة سكنية بقرية الدير لعزل مصابى كورونا (12)

 


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اخبار الاقصر

حل ازمة قرية الدير

توفير عمارة اسكان بقرية الدير

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