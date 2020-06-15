بكين (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة "صهريج " في مقاطعة تشجيانغ شرقى الصين إلى 20 قتيلا و170 مصابا، وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الاثنين، أن 24 شخصا من بين المصابين يعانون من إصابات خطيرة، ويتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، فيما انتهت بشكل عام عملية البحث والإنقاذ واسعة النطاق في موقع الحادث.