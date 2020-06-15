وقد وقع الحادث مساء أمس الأول السبت، عندما انفجرت شاحنة "صهريج " محملة بالغاز المسال بالقرب من قرية على طريق سريع، فيما وقع انفجار ثان عندما سقطت الشاحنة على ورشة بالقرب من الطريق السريع عقب انحرافها عن الطريق، حيث تسببت الانفجارات في انهيار منازل سكنية وورش صناعية.