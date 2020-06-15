اليوم السابع
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ارتفاع صادرات 3 محاصيل زراعية لـ2.4 مليون طن.. والبرتقال فى المقدمة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:10 م
ارتفاع صادرات 3 محاصيل زراعية لـ2.4 مليون طن.. والبرتقال فى المقدمة صادرات البرتقال
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من 2 مليون و400 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير حتى 9 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوروبية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح والبطاطس   والبصل بلغت 2 مليون و400 ألف طن منذ بدء الموسم التصدير حتى 9 من الشهر الجارى، حيث احتلت الموالح المركز الأول بمليون و361 ألف طن، والبطاطس بالمركز الثانى 646 ألفا و512 طنا،  تلاها فى المركز الثالث البصل بإجمالى 251 ألفا و800 طن، جارى الشحن.

وأضاف العطار أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الانكماش في القطاع السياحي بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق، بالإضافة الى  انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة  للأسواق الأوروبية، مشير إلى أن مصر تحتل  المركز الأول عالميا  من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق  العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

فيما تتابع  وزارة الزراعة، توفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة)، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجول.


صادرات الخضر

صادرات البرتقال

صادرات البطاطس

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