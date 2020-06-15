وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين أنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويعد هذا اليوم الثاني تواليا الذي تقترب فيه عدد الحالات الجديدة في العاصمة من 50 حالة؛ ما أثار مخاوف بشأن عودة ارتفاع عدد الإصابات.

وكانت حكومة طوكيو قد سجلت، أمس، 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع مقارنة بيوم أمس الأول السبت عندما سجلت 24 حالة.