طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 17 ألفا و502 إصابة، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 925 حالة، وعدد المتعافين من الجائحة بلغ 15 ألفا و686 حالة.

وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين أنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويعد هذا اليوم الثاني تواليا الذي تقترب فيه عدد الحالات الجديدة في العاصمة من 50 حالة؛ ما أثار مخاوف بشأن عودة ارتفاع عدد الإصابات. وكانت حكومة طوكيو قد سجلت، أمس، 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع مقارنة بيوم أمس الأول السبت عندما سجلت 24 حالة.

يشار إلى أن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، نفى اليوم الاثنين، صحة تقرير إخبارى ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.

وكانت صحيفة يوميورى ذكرت فى الأسبوع الماضى، أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى استراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند فى الشهور القليلة المقبلة .