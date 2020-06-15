أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 16 ألفا و66 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و135 حالة، وقال بيان لوزارة الصحة في النمسا، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فيينا،مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة الفعلية فى جميع أنحاء النمسا بلغ أمس 391 حالة.
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات فى العاصمة بلغ 3583 حالة، وتم شفاء 3143 حالة، بينما توفى 178 حالة فى فيينا و678 حالة فى جميع أنحاء النمسا.
واضاف أنه تم تسجيل أربع حالات جديدة في ولاية كارينثيا، أمس، لافتا إلى أنه يتواجد 79 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى من فيروس كورونا منهم 15 في وحدات العناية المركزة.
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