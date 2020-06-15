وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات فى العاصمة بلغ 3583 حالة، وتم شفاء 3143 حالة، بينما توفى 178 حالة فى فيينا و678 حالة فى جميع أنحاء النمسا.
واضاف أنه تم تسجيل أربع حالات جديدة في ولاية كارينثيا، أمس، لافتا إلى أنه يتواجد 79 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى من فيروس كورونا منهم 15 في وحدات العناية المركزة.