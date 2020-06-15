فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 16 ألفا و66 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و135 حالة، وقال بيان لوزارة الصحة في النمسا، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فيينا،مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة الفعلية فى جميع أنحاء النمسا بلغ أمس 391 حالة.