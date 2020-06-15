اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى أكثر من 70 الف حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:48 م
ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى أكثر من 70 الف حالة محاولات رصد مصابى كورونا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا، إلى 70 ألفًا و 38 حالة بحسب آخر حصيلة رسمية، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن البلاد أجرت منذ تفشى الفيروس مليونًا و121 ألفًا و 958 اختبارًا للكشف عن الفيروس، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بلغ 1480 حالة، والمتعافين 38 ألفًا و531، جاء ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس". 
 
وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد سجلت يوم السبت الماضى، أكثر من 61 ألف حالة إصابة حيث جاءت فى المركز الأول فى القارة الإفريقية بعدد الإصابات والثانى من حيث عدد الوفيات.
 
وسجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم، أكثر من 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى أقرب وقت ممكن.
 

جنوب افريقيا

كورونا

فيروس كورونا

افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة