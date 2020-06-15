ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى أكثر من 70 الف حالة

كتب محمد عبد المجيد

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا، إلى 70 ألفًا و 38 حالة بحسب آخر حصيلة رسمية، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن البلاد أجرت منذ تفشى الفيروس مليونًا و121 ألفًا و 958 اختبارًا للكشف عن الفيروس، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بلغ 1480 حالة، والمتعافين 38 ألفًا و531، جاء ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد سجلت يوم السبت الماضى، أكثر من 61 ألف حالة إصابة حيث جاءت فى المركز الأول فى القارة الإفريقية بعدد الإصابات والثانى من حيث عدد الوفيات.

وسجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم، أكثر من 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى أقرب وقت ممكن.