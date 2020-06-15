اختبارات الأجسام المضادة:أكثر من3٪ من سكان ووهان ربما أصيبوا بكورونا بأعراض خفيفة

كتبت إيناس البنا

أشار عدد من الدراسات أن أكثر من 3 % من الأشخاص في ووهان ربما أصيبوا بفيروس كورونا بأعراض خفيفة أو بدون أعراض بعد إجراء اختبار الأجسام المضادة للمدينة.

وأجرى الباحثون اختبارات الأجسام المضادة على عينات من العاملين في الرعاية الصحية وأفراد الأسرة وموظفي الفنادق من مركز تفشي المرض في الصين، وخلصت دراسة منفصلة إلى أن نتائج اختبار الحمض النووي قد تعكس جزءًا بسيطًا من العدوى في المدينة.

وبناءً على ذلك ، خلص الباحثون إلى أن نتائج اختبار الحمض النووي التي تم إجراؤها أثناء تفشي المرض، قد يعكس جزءًا بسيطًا من العدوى في ووهان، وقدروا أن ما يصل إلى 2.2 مليون شخص في جميع أنحاء مقاطعة هوبي و 500.000 في ووهان يمكن أن يكونوا قد أصيبوا مع Covid-19.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية "SCMP" ، تشير دراستان منفصلتان شملتا اختبار الأجسام المضادة لـ Covid-19 إلى أن أكثر من 3 %من الأشخاص في ووهان مركز تفشى الفيروس والتى يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا، ربما أصيبوا سابقًا بالعدوى ، بأعراض خفيفة أو بدون .

قام فريق من العلماء الصينيين باختبار 17368 شخصًا في ووهان - حيث تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في ديسمبر - ومدن أخرى في الصين في الفترة من 9 مارس إلى 10 أبريل ، بهدف تقييم مدى انتشار المرض.

تم استخدام اختبارات الحمض النووي، لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بمرض Covid-19 في الوقت الذي يكون فيه مريضًا ، فإن اختبار الأجسام المضادة ، طريقة مهمة لتحديد عدد المرضى لاحقًا ، ويمكن أن يشير أيضًا إلى ما إذا كان لديهم عدوى بدون أعراض أو تحت الإكلينيكية ، مما يعني أن الأعراض كانت خفيفة لدرجة أنهم لم يلاحظوها.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على نوعين من الأجسام المضادة أن 3.2 %إلى 3.8 %من عينات الدم من ووهان كانت إيجابية ، مما يعني أنها كانت مصابة سابقًا بـ Covid-19 ، وفقًا لدراسة مراجعة الأقران نشرت في Nature الأسبوع الماضي، وأجرى البحث علماء من قوانغتشو وتشونغتشينغ وسيتشوان وهونج كونج ومدن صينية أخرى.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم معدل انتشار أعلى للأجسام المضادة، ولكن مؤلفى الدراسة لاحظوا أنه بما أنها لم تكن مستندة إلى عينة عشوائية ، فقد يكون هناك تحيز وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على تقدير أفضل لإجمالي عدد الإصابات في ووهان أثناء تفشي المرض.



المسحة فى الصين

ومع ذلك ، كانت النتائج التي توصلوا إليها تتماشى مع دراسة منفصلة تمت مراجعتها من قبل النظراء من قبل علماء من جامعة هونج كونج نُشرت في The Lancet Microbe في 3 يونيو، وقد وجد اختبارهم أن 4 % من 452 من هونغ كونغ تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي فى ووهان ، كان لديهم أجسام مضادة كوفيد 19، و غادر سكان هونج كونج هوبي في 4 رحلات مختلفة يومي 4 و 5 مارس ، وكان 364 منهم في ووهان.

في كلتا الدراستين ، يعتقد أن العديد من العينات إما حالات تحت الإكلينيكية أى خفيفة أو عديمة الأعراض.

حتى 10 يونيو ، أبلغت الصين عن 83،057 حالة في جميع أنحاء البلاد ، في حين أن الرقم الرسمي لوهان حتى 9 يونيو كان 50،340، ولكن هذه الأرقام لا تشمل مرضى عديمي الأعراض - على الرغم من أن الحكومة الآن تدرج مثل هذه الحالات في تقاريرها اليومية ، فإنها لا تنعكس في أرقام الحالات المؤكدة.

ودعا العديد من العلماء إلى إجراء اختبارات الأجسام المضادة في مناطق مختلفة لمعرفة العدد الدقيق للعدوى ، حيث قد يكون الكثير من الناس غير مدركين أنهم مصابون إذا كانت لديهم أعراض خفيفة أو بدون أعراض.

ومن المحتمل أن تكشف هذه البيانات عن حجم انتقال العدوى ، وعدد الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو ما دون السريرية ، وما إذا كان السكان لديهم مناعة قطيع - عندما يصاب عدد كاف من الأشخاص بأن الفيروس يتوقف عن الانتشار.