اليوم السابع
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احتفالا باليوم العالمى للمتبرعين بالدم.. هالة السعيد: تحية لمن أنقذ روحا بدمائه

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:09 ص
احتفالا باليوم العالمى للمتبرعين بالدم.. هالة السعيد: تحية لمن أنقذ روحا بدمائه هالة السعيد
ذكى مكاوى

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حرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاحتفال باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، الذى مرت ذكراها، أمس الأحد، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث كتبت رسالة شكر لكل من يساهم فى التخفيف عن المرضى وإنقاذ الأرواح بالتبرع بالدم قالت فيها: "فى اليوم العالمى للمتبرعين بالدم نتذكر كل من يساهمون فى تخفيف معاناة المرضى وإنقاذ أرواحهم ببذل نقاط من دمائهم.. تحية لهؤلاء فى يومهم".

هالة السعيد
هالة السعيد
 
على جانب آخر، سبق وأعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعى بفرعيها بجامعتى الإسكندرية وعين شمس، وهى الحاضنة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجهة للشباب من داخل الجامعات.
 
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ريادة الأعمال الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف دول العالم، موضحة أن الشركات الناشئة يميزها تضافر العديد من العناصر متمثلة في التكنولوجيا والابتكار والطلب المتزايد من قِبل الشباب على المساهمة الفاعلة في مجال الأعمال وفقاً للأساليب الجديدة والمتطورة، والتي تعزز جميعها خلق فرص العمل المنتج واللائق، وتدعم التوجه التنموي للدول.
 
هالة السعيد على انستجرام
الوزيرة هالة السعيد على انستجرام
 
وأضافت هالة السعيد أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي، مشيرة إلى أن مصر بها عدد كبير من الشركات الناشئة، مؤكدة اهتمام مشروع رواد 2030 بتهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، إلي جانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، وهو ما يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقاً لرؤية مصر 2030.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع معايير موحدة لعمل حاضنات الأعمال، حيث يضمن الحفاظ على نهج موحد ومعايير متكاملة قابلة للقياس من شأنها الارتقاء بالمستوى والجودة التي تؤهل مصر للتنافسية وتعزز جودة الخدمات حسب التوجهات التنموية للدولة.

هالة السعيد

وزارة التخطيط

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الوزيرة هالة السعيد

اليوم العالمي للتبرع بالدم

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