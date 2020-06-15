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اتحاد المهن الطبية يقرر مد الاشتراك فى مشروع العلاج لنهاية شهر يونيو

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:37 م
اتحاد المهن الطبية يقرر مد الاشتراك فى مشروع العلاج لنهاية شهر يونيو اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن قرار مجلس الاتحاد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، لمد فترة الاشتراك بمشروع العلاج لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، حتى نهاية شهر يونيو 2020، بدلا من غلق باب الاشتراك فى الفترة الاستثناية، التى كان من المقرر له اليوم 15 يونيو.

وأوضح عبد الهادى، أن مجلس الاتحاد قرر أيضا رفع الحد الأقصى لتحمل المشروع للحالات الحرجة المصابة بفيروس  covid19.

وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أن مشروع علاج الأطباء باتحاد نقابات المهن الطبية، يبدأ فتح باب الاشتراك لفترة استثنائية بداية من يوم الأثنين 1 يونيو وحتي 15 يونيو 2020، وذلك نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، علي أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:-

1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيه، الزوج/ الزوجة 365 جنيه، الأبن 145، أحد الوالدين 660 جنيها.

2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيه، الزوج/ الزوجة 455 جنيه، الأبن 185، أحد الوالدين 760 جنيها.

3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عام وحتى 15 عام، 425 جنيه، الزوج/ الزوجة 545 جنيه، الأبن 220، أحد الوالدين 860 جنيها.

4- العضو الذى مر على تخرجه 15 سنة، 510 جنيه، الزوج/ الزوجة 640 جنيه، الأبن 255 جنيه، أحد الوالدين 960 جنيها.

5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيه، الزوج/ الزوجة 725 جنيه، الأبن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.

وأشار الاتحاد إلى أنه يُضاف إلى تلك القيمة 75 جنيه للبطاقة للفرد الواحد، و100 جنيه للبطاقة أكثر من فرد.


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