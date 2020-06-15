اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية يرفع دعم الحالات الحرجة المصابة بكورونا إلى 48 ألف جنيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:38 م
اتحاد المهن الطبية يرفع دعم الحالات الحرجة المصابة بكورونا إلى 48 ألف جنيه الدكتور محمد بدوى الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن اجتماع مجلس الاتحاد، الذى تم عقده اليوم الاثنين، صدرت عنه مجموعة من القرارات.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات، أبرزها:

1- التوسع فى المستشفيات المتعاقد معها لعزل أعضاء الاتحاد المصابين بفيروس كورونا، وتكليف الاتحادات الفرعية لتوفير مستشفى بكل محافظة، على أن يتم التعامل معهم طبقا للائحة مشروع العلاج.

2- زيادة الحد الأقصى لدعم الحالات الحرجة المصابة بكورونا، من 28 ألف جنيه، لتصل إلى 48 ألف جنيه.

3- تشكيل لجنة لدراسة زيادة الدمغة الطبية، لتوفير موارد لدعم صندوق الاتحاد والمعاشات.

4- مد باب الاشتراك فى مشروع العلاج حتى نهاية شهر يونيو الجارى.

5- إعادة التواصل مع وزارة الصحة لتوفير مسحات PCR، لأعضاء الاتحاد، خاصة أن الكواشف السريعة لا يمكن الاعتماد عليها، خاصة أنها لا تؤدى إلى أى نتائج خلال أول 10 أيام من الإصابة، مما قد يؤدى إلى نتائج غير صحيحة، وطبقا لكل الجهات العلمية، فالكواشف السريعة يتم استخدامها للفحوصات اللاحقة، لمتابعة حالة المناعة، أو للأبحاث والمسح العام.

وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أن مشروع علاج الأطباء باتحاد نقابات المهن الطبية، يبدأ فتح باب الاشتراك لفترة استثنائية بداية من يوم الأثنين 1 يونيو وحتي 15 يونيو 2020، وذلك نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، علي أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك، إلا أنه تم الإعلان اليوم عن مد الاشتراك حتى نهاية يونيو الجارى.

وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:

1العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيها، الزوج/ الزوجة 365 جنيها، الأبن 145، أحد الوالدين 660 جنيها.

2العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيها، الزوج/ الزوجة 455 جنيها، الأبن 185، أحد الوالدين 760 جنيها.

3العضو الذى مر على تخرجه من 11 عاما وحتى 15 عاما، 425 جنيها، الزوج/ الزوجة 545 جنيها، الأبن 220، أحد الوالدين 860 جنيها.

4العضو الذى مر على تخرجه 15 سنة، 510 جنيه، الزوج/ الزوجة 640 جنيها، الأبن 255 جنيه، أحد الوالدين 960 جنيها.

5الأرامل والمعاشات، 580 جنيها، الزوج/ الزوجة 725 جنيها، الأبن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.

وأشار الاتحاد إلى أنه يُضاف إلى تلك القيمة 75 جنيها للبطاقة للفرد الواحد، و100 جنيه للبطاقة أكثر من فرد.


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