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إيطاليا: تسجيل 26 حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:43 م
إيطاليا: تسجيل 26 حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت إيطاليا 26 حالة وفاة بكورونا يوم الاثنين مقابل 44 في اليوم السابق، مسجلة أدنى رقم يومي لضحايا الفيروس منذ 2 مارس.

وانخفض عدد الإصابات، حيث سجلت السلطات 303 حالات مقارنة بـ338 حالات يوم الأحد، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 34371، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237290.

أما إجمالي المتعافين فوصل إلى 177010، وتم إجراء فحص لـ 2.864 مليون شخص من بين نحو 60 مليون نسمة منذ تفشي الوباء.

وفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء  من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

اخبار ايطاليا

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