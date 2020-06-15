إنفوجراف.. تعديلات مواعيد القطارات تزامنا مع تقليص ساعات الحظر

كتب ـ رضا حبيشى

قامت هيئة السكة الحديد بإجراء تعديلات كبيرة على مواعيد قطارات الوجيهين القبلى والبحرى، تزامنا مع تقليص ساعات حظر التجوال لتصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا، ونرصد كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات خلال التقرير التالى:





التعديلات فى جداول تشغيل القطارات شملت تعديلا فى مواعيد 38 قطارا.

إعادة تشغيل 6 قطارات ومد مسير 4 قطارات آخرين.

إعادة تشغيل قطارى 487 و492 بخط طنطا - شربين والعكس.

إعادة تشغيل قطارى 320 و321 بخط شبين القناطر - القاهرة والعكس.

إعادة تشغيل قطارى 38 و69 بخط المنصورة - طنطا والعكس.

مد مسير قطارى 1170 و1171 مكيف القاهرة - أسيوط ليصلا إلى سوهاج

وتغير رقمهما إلى 3170 و31171 على أن يتم ذلك بداية من الأحد 14-6.

مد مسير قطارى 883 و802 إكسبريس بخط بيلا - دمنهور ليصلا إلى الإسكندرية.