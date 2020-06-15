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إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار فى العاصمة الروسية موسكو

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:15 م
إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار فى العاصمة الروسية موسكو الشرطة الروسية
كتب سمير حسنى

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أصيب 3 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار نفذه مجهولون فى العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر اليوم الاثنين.، جاء ذلك فى خبر عاجل نقلا عن شبكة روسيا اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعربت واشنطن عن استيائها من الحكم الصادر ضد أحد مواطنيها فى روسيا، ودعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الاثنين، روسيا بالإفراج الفورى عن بول ويلان الذى حكمت عليه محكمة روسية بتهمة التجسس، وفى أول تصريح عقب الحكم بسجن بول ويلان عنصر المارينز الأمريكى فى روسيا، قال السفير الأمريكى فى موسكو جون سوليفان، أن الحكم بسجن العضو السابق فى البحرية الأمريكية سيضر العلاقات الأمريكية الروسية.

وقضت محكمة روسية مختصة بالسجن 16 عاما على بول ويلان وهو عنصر سابق فى البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، حيث عقدت المحكمة فى موسكو خلف أبواب مغلقة، لاتهام ويلان بالسعى إلى الحصول على أسرار دولة، واعتقل ويلان البالغ من العمر 50 عامًا، والذى يحمل أيضًا الجنسيتين الإيرلندية والكندية، فى العام 2018، واتهمته حينها الاستخبارات الروسية بـ"التجسس".

وقال ويلان فى ذلك الوقت "روسيا تعتقد أنّها ألقت القبض على جيمس بوند أثناء مهمّة، فى الواقع قاموا باختطاف مِستر بين (السيد بين) أثناء قضائه عطلة".


روسيا

الشرطة الروسية

هجوم

اخبار روسيا

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