اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:46 م
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إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز 2 مليون و170 ألف حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:46 م
إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز 2 مليون و170 ألف حالة كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 2 مليون و170 ألف حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة وفاة، وذلك وفق أحدث إحصاء لـ "ورلد ميترز"، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا حيث تعد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات. 

فيما تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
وفي رقم قياسي يومي جديد سجلت الهند 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية الماضية، بعد عمليات فحص طالت 115519 شخصا في عموم البلاد، وفيما أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الاثنين، أن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهت بالفعل في فرنسا، لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

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