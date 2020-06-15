اليوم السابع
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إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:24 ص
إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة المخالفات
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفى هذا السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية عن إزالة 12 حالة تعدى بمراكز دمنهور وحوش عيسى وادكو وبدر وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على أملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.

وأكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.

فيما أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة ان قيمة ما تحصيله من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة قد بلغ 710 ملايين جنيه.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية والذى عرضته اللجنة على مكتب المجلس لتكليف الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن متطلبات محافظة البحيرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى من أملاك الدولة (الأراضى الزراعية أو أراضى البناء) التابعة للمحافظة، وقامت بتقنين بعض الحالات التى تتفق مع صحيح القانون خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 10 يونيو 2019، وقد بلغت عدد حالات التعدى 4252، وحالات الإزالة 3131، والحالات التى يجب تقنينها 1121.

وأوضح التقرير أنه تم تقديم عدد 1121 طلبا من الحالات الواجب تقنينها عبارة عن عدد 178 حالة أرض زراعية بإجمالى مساحة 35183 فدانا، وعدد 943 حالة مبان بمساحة 64969 متر.

 

 

 


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