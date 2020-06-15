اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:50 م
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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلغى الاستخدام الطارئ لهيدروكسى كلوروكين

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:17 م
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلغى الاستخدام الطارئ لهيدروكسى كلوروكين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
رويترز

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ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسى كلوروكين كعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر عن تأييده لاستخدام الدواء فى علاج المرض الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنه لم يعد ممكنا بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسى كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة فى علاج المرض التنفسى الذى يسببه الفيروس.
 
تأتى الخطوة، بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما فى ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت أنه فشل فى منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.
 
كان ترامب، قد قال فى مارس، إن هيدروكسى كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوى أزيثرومايسين لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير فى تاريخ الطب"، دون أن يقدم دليلا يذكر يدعم هذا الادعاء.
 
وقال فيما بعد، إنه تناول الدواء بشكل وقائى بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان فى البيت الأبيض بكوفيد-19.
 

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فيروس كورونا

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