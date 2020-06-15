اليوم السابع
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إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر تعلن إجراء الاختبارات الإلكترونية غدا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:37 م
إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر تعلن إجراء الاختبارات الإلكترونية غدا جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، عن عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب التربية العسكرية لطلبة الفرق النهائية فقط من جميع الكليات، حيث سبق وأعلنت الإدارة عقد الاختبارات عن طريق تقديم بحث من 30 درجة - وامتحان إلكتروني من 70 درجة.

ووضعت الإدارة شروط تقديم البحث وهى:   1- تقديم بحث  (30) درجة   2- امتحان إلكترونى (70)  درجة ،أما الطلبة المسموح لهم بحضور الدورة الطلبة المقيدين مسبقا بدورات ( الفرق النهائية فقط )   (3-21 ودوره 4-4-2020) القاهرة –أسيوط –طنطا وباقى الدورات سيتم الإعلان عنها على صفحة الجامعة وتوقيت انعقادها يتم متابعة الصفحة الرسمية بجامعة الأزهر . 
 
  شروط البحث : 
 
-   * يتم كتابة البحث بصيغة ورد خط  16 غير مسموح بترك أكثر من ( 4 ) أسطر فارغة بالصفحة عدد الصفحات (10) صفحة باستثناء الصفحة الأولى يتم تسجيل بها الاسم –الرقم القومى –الكلية –الفرقة – مكان الانعقاد  (القاهرة –قبلى –بحرى ) –رقم التليفون .
ويتم تقسيم البحث إلى (2) فصل، فصل (3) أقسام ثم التوصيات والمقترحات ثم الخاتمة   .
 
و يتم توزيع الأبحاث طبقا للاتى :- 
 
 - دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا ( طب بشرى – صيدلى – اسنان ). 
 - تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمصرى ( تجارة- هندسة زراعية – علوم ). 
 - دور المجتمع المدنى فى مجابهة في فيروس كورونا ( أصول دين – دعوة إسلامية –  دراسات إسلامية ).  
 - الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة واسلوب مجابهتها ( زراعة – لغة عربية – قرآن كريم – إعلام ).   
 - المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب واسلوب الوقاية منها ( تربية – تربية رياضية – شريعة وقانون ).   
 - حروب الجيل الرابع شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى ( هندسة - لغات وترجمة  ).

جامعة الازهر

التربية العسكرية

الازهر الشريف

اخبار مصر

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