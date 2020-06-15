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إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزيتون

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:55 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزيتون مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الزيتون، إحالة عاطل إلى محكة الجنايات، لمحاكمته بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر حيث ألقت الشرطة القبض عليه متلبسا بحيازتها قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة شرطية للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في شخص تبين أنه عاطل وبدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر رجال المباحث بحوزته على لفافتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر المقبوض عليه بحيازته هذه الكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبالغ المالية هى متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وفى الأخير أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمحاربة الاتجار باللمواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.


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