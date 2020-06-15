اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:47 م
خالد صلاح
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أوكرانيا: 656 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 31810

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:15 م
أوكرانيا: 656 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 31810 كورونا فى أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم الإثنين أنه جرى تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالى إلى 31 ألفا و810 حالات. 
وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي المستجد 901 حالة وفاة بعد تسجيل 12 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 
وأردفت الوكالة تقول إن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس بذلك 14253. 


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كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى أوكرانيا

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