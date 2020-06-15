كتبت مروة الغول

يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور فى الإنتاج، والوصول إلى أعلى معدلاته، وفيما يلى أهم مشروعات تنمية الغاز المكتشفة خلال 6 سنوات والتى كانت كالتالى..

1- مشروع تنمية حقل ظهر.

2- مشروع تنمية حقل نورس.

3- مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط.

4- مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل.

5- مشروع المرحلة التاسعة - ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة.

6- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - بالبحر المتوسط.

7- مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة ب.

8- مشروع خط أنابيب نيدوكو - الجميل - بالدلتا.