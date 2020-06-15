اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أهمها زيادة الموانئ والسعات التخزينية.. 11 إجراء لتوفير أسطوانة البوتاجاز

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص
أهمها زيادة الموانئ والسعات التخزينية.. 11 إجراء لتوفير أسطوانة البوتاجاز البوتاجاز
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، وخلال الـ6 سنوات الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية، خاصة البوتاجاز، حيث اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، وفيما يلى أهم تلك الإجراءات والتى كانت كالتالى..
 
1- زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها.
 
2- تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.
 
3- 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
 
4- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.
 
5- سعات تخزينية فى معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول.
 
6- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة.
 
7- خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.
 
8- وصل إجمالى عدد المراكز إلى 3064 مركزا حتى نهاية فبراير 2020.
 
9- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز.
 
10- توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2020.
 
11- بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 حتى نهاية يونيو 2020.

البوتاجاز

اسطوانة البوتاجاز

توفير أسطوانات البوتاجاز

موانئ البوتاجاز

السعات التخزينية للبوتاجاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز إحتياجات المواطنين

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:33 م

مصادر بالبترول: خطة لزيادة توزيع أسطوانات البوتاجاز للقرى والمناطق المعزولة

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 10:00 ص

مصادر بالبترول: مليون و100 ألف اسطوانة معدلات توزيع البوتاجاز بشهر رمضان

الإثنين، 27 أبريل 2020 04:07 م

المواد البترولية: 200 ألف زيادة فى إنتاج اسطوانات البوتاجاز يوميا

الخميس، 23 أبريل 2020 01:21 م

فيديو.. رئيس شركة بتروجاز: أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 90 جنيها وتبيعها للمواطن بـ65 فقط

الأربعاء، 15 أبريل 2020 10:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة