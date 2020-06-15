أهمها زيادة الموانئ والسعات التخزينية.. 11 إجراء لتوفير أسطوانة البوتاجاز

كتبت مروة الغول

تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، وخلال الـ6 سنوات الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية، خاصة البوتاجاز، حيث اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، وفيما يلى أهم تلك الإجراءات والتى كانت كالتالى..

1- زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها.

2- تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.

3- 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.

4- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.

5- سعات تخزينية فى معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول.

6- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة.

7- خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.

8- وصل إجمالى عدد المراكز إلى 3064 مركزا حتى نهاية فبراير 2020.

9- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز.

10- توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2020.

11- بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 حتى نهاية يونيو 2020.