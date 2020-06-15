اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى الفقهاء يشيعون جثمان عميد الدراسات الإسلامية السابق بعد وفاته بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:49 م
أهالى الفقهاء يشيعون جثمان عميد الدراسات الإسلامية السابق بعد وفاته بكورونا جامعة طنطا
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع أهالي قرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، جثمان حامد الفقى أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور السابق، ونجله، محمد بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى غزل كفر الزيات عقب وضعهما على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتهما الصحية.

 

وأكد عبدالله الفقي، موظف بكلية الدراسات بكفر الشيخ، وأحد أبناء القرية، أنه تم دفن جثمان عميد كلية الدراسات السابق ونجله المستشار محمد ، بمقابر القرية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الحزن خيم على القرية لوفاتها.

 

من جانبها نعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الدكتور حامد  الفقي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا ووكيل الكلية السابق والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، وابنه المستشار محمد حامد رئيس النيابة الإدارية بطنطا اللذين توفيا جراء فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

مستشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة