أهالى الفقهاء يشيعون جثمان عميد الدراسات الإسلامية السابق بعد وفاته بكورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع أهالي قرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، جثمان حامد الفقى أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور السابق، ونجله، محمد بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى غزل كفر الزيات عقب وضعهما على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتهما الصحية.

وأكد عبدالله الفقي، موظف بكلية الدراسات بكفر الشيخ، وأحد أبناء القرية، أنه تم دفن جثمان عميد كلية الدراسات السابق ونجله المستشار محمد ، بمقابر القرية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الحزن خيم على القرية لوفاتها.

من جانبها نعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الدكتور حامد الفقي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا ووكيل الكلية السابق والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، وابنه المستشار محمد حامد رئيس النيابة الإدارية بطنطا اللذين توفيا جراء فيروس كورونا.