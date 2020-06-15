أنصار ترامب يحتفلون بعيد ميلاده الـ74 بمسيرة يخوت فى فلوريدا.. صور

كتب محمد شعلان

أحيا المئات من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيد ميلاده الـ74 باستعراض يخوتهم وقواربهم بأنحاء ولاية فلوريدا، حيث انطلقت المراكب من الموانئ الرئيسية بالولاية رافعة أعلاما أمريكية وعليها صور ترامب، فيما كتب بعض المحتفلين على هياكل عدد منها عبارة "ماجا" وهي اختصار لشعاره الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وانطلقت القوارب للاحتفال بعيد ميلاد ترامب في خليج تامبا وبمقاطعة بالم بيتش.



مسيرة قوارب

وبالأمس، احتفل المئات من مؤيدي الرئيس الامريكي ترامب بعيد ميلاده الـ74 بولاية ميشيجان، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وتأييده خلال حملته فى الانتخابات الأمريكية لعام 2020 .



يوخوت فاخرة تحتفل بترامب



اعلام امريكا وصور ترامب على القوارب

واحتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ 74 وسط سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا، والاحتجاجات ضد العنصرية، لكن ربما لا يكون ذلك مبعث القلق الذى يراوده فى هذا الوقت الحرج مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد أقل من خمسة أشهر، فصحة الرئيس الأمريكي هى أحد أهم العوامل التى تحظى باهتمام كبير من جانب الرأى العام، وتصبح أكثر أهمية لو كان هذا الرئيس فى العقد الثامن من العمر.



صور ترامب خلال الاحتفال



مؤيدو ترامب يحتفلون بعيد ميلاده فى فلوريدا

وكانت صحة ترامب محل جدل دائم حتى قبل دخوله البيت الأبيض، فكثير ما أثيرت الشكوك بشأن لياقته للمنصب لكبره فى السن، وهو ما قد يعنى أمراض شيخوخة لمثل هذا العمر، إلى جانب زيادته فى الوزن، لكن فى كل مرة كان طبيب البيت الأبيض يخرج ليؤكد أن الرئيس بصحة جيدة.

لكن ترامب اضطر أمس للرد بنفسه على ما أثير بشأن صحته فى الفترة الماضية، والذى كان محل حديث واسع على مواقع السوشيال ميديا بعد خطابه الأخير فى أكاديمية ويست بوينت العسكرية يوم السبت.

فقد ذكر موقع ريبابلك ورلد أن ترامب خلال خطابه كان يعانى لرفع كوب من الماء بيده اليمنى، وقال الموقع إن ترامب استطاع أن يلتقط كوب الماء لكنه وجد صعوه فى رفعه إلى فمه قبل أن يستعين بمساعدة يده اليسرى ليفعل ذلك.

وجاء ذلك بعد موقف آخر خلال نفس الحدث حيث نزل ترامب ببطء من المنصة التى وقف عليها ليلقى خطابه، مما أثار شكوك بشأن صحته.