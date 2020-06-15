أنجيلا ميركل: السلام الدائم فى الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بحل الدولتين

كتبت: هناء أبو العز

أدانت المستشارة أنجيلا ميركل، معاداة السامية، والعنصرية، بصفتها غير متوافقة مع القيم الديمقراطية، مع تأكيد مكافحة التطرف، وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل، في كلمتها بمؤتمر افتراضي للجنة اليهودية الأمريكية عزم الحكومة الاتحادية على مكافحة التطرف، قائلة: "إن دولتنا وتعايشنا السلمي مبنيان على القيم الأساسية، ومعاداة السامية والعنصرية ، والكراهية والتحريض ، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع"

وقالت ميركل فى كلمته التى نقلتها صحيفة دير شبيجل: للأسف، هناك دائما انتكاسات مريرة، ومثل هذه الهجمات المثيرة للاشمئزاز تستهدف قلب ديمقراطيتنا .

وقالت المستشارة الألمانية:مسؤوليتنا تشمل أيضا الدفاع عن أمن إسرائيل، وهذا غير قابل للتفاوض، لكنها أشارت أيضًا إلى أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاهم بين الشعوب وحل الدولتين المتفاوض عليه.

وفي 9 أكتوبر من العام الماضي ، حاول ألماني مدجج بالسلاح دخول الكنيس اليهودي الذي يحظى بحضور كبير، وعندما فشل ذلك، أطلق النار على شخصين في مكان قريب وأصاب آخرين بجروح خطيرة أثناء هروبه قبل إلقاء القبض عليه.