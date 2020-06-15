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أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة من 10 الاف جنيه جمركيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:41 ص
أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة من 10 الاف جنيه جمركيا حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (10300 جنيه).

وتمكنت الجهود في مجال الأمن العام من ضبط (9) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (517) مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ(88) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 


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