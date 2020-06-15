أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

تواصل قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، المشاركة فى حملات إزالة العقارات المخالفة، التى شهدتها المحافظة منذ عدة أيام، حيث تتولى مسئولية تأمين مسئولى الأحياء المشاركين فى الحملة، بالإضافة إلى مسئولى الهدم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى العقارات المخالفة.

واستهدفت الحملات إزالة أبراج وفيلل مخالفة بالبدرشين والواحات البحرية، والوراق، والحوامدية، والهرم، وتم خلالها إزالة عشرات العقارات المخالفة، وتستكمل مديرية أمن الجيزة شن الحملات بالتنسيق مع مسئولى المحافظة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أكد أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من هدم وإزالة 100 عقار حتى سطح الأرض، خلال شهر، وذلك ضمن الموجة التي بدأتها محافظة الجيزة لإزالة العقارات المخالفة والضرب بيد من حديد لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، خاصة وأن الدولة تنفذ خطة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف راشد فى تصريحات صحفية أنه وجه بوقف تراخيص البناء 6 أشهر بالتزامن مع تنفيذ حملات موسعة بنطاق المحافظة لإزالة البناء المخالف، حتى تتمكن أجهزة المحافظة من ضبط البناء المخالف وهدمه حتى سطح الأرض، كما أنه يتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتطبيقا لقانون الطوارئ.

وأشار راشد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة لمجهودات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، وأنه تمت إزالة مئات العقارات التى تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور مؤكدًا أن الإزالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والاعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المبانى، وهى كالتالى:

- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.