اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:53 ص
أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة إزالة عقارات مخالفة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، المشاركة فى حملات إزالة العقارات المخالفة، التى شهدتها المحافظة منذ عدة أيام، حيث تتولى مسئولية تأمين مسئولى الأحياء المشاركين فى الحملة، بالإضافة إلى مسئولى الهدم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى العقارات المخالفة.

واستهدفت الحملات إزالة أبراج وفيلل مخالفة بالبدرشين والواحات البحرية، والوراق، والحوامدية، والهرم، وتم خلالها إزالة عشرات العقارات المخالفة، وتستكمل مديرية أمن الجيزة شن الحملات بالتنسيق مع مسئولى المحافظة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أكد أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من هدم وإزالة 100 عقار حتى سطح الأرض، خلال شهر، وذلك ضمن الموجة التي بدأتها محافظة الجيزة لإزالة العقارات المخالفة والضرب بيد من حديد لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، خاصة وأن الدولة تنفذ خطة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف راشد فى تصريحات صحفية أنه وجه بوقف تراخيص البناء 6 أشهر بالتزامن مع تنفيذ حملات موسعة بنطاق المحافظة لإزالة البناء المخالف، حتى تتمكن أجهزة المحافظة من ضبط البناء المخالف وهدمه حتى سطح الأرض، كما أنه يتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتطبيقا لقانون الطوارئ.

وأشار راشد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة لمجهودات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، وأنه تمت إزالة مئات العقارات التى تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور مؤكدًا أن الإزالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والاعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

 - التعدى على مناطق الضغط العالى.

 - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

 - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المبانى، وهى كالتالى:

- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

 - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

 - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.


ازالة عقارات

عقارات مخالفة

حملة ازالة

امن الجيزة

محافظة الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة