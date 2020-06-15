أمن أسوان يرصد 257 مخالفة مرورية ويضبط 608 هاربين من أحكام

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 257 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 29 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 33 مخالفة ، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش ، وعدم قبول التصالح في 43 مخالفة كما أسفرت الحملة عن تحرير 90 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب اسوان- دائرة مركز شرطة أسوان.. أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان ، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط 15 قضايا تموينية شملت 6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.و6قضايا مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط و 3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 608 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 153 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 18 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 298 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 139 محكوم عليهم في جنح المخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .