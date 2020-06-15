أكاديمية البحث العلمى تطلق مسابقة الفيزياء 2020 لطلاب جامعة الطفل

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة الفيزياء لعام 2020، والموجهة للطلاب الذين التحقوا ببرنامج "جامعة الطفل" فى المرحلة السنية من 13-15 سنة ببيانات ولى الأمر، من أجل الحصول على منحة روسيا الاتحادية وسيفتح باب التقدم للمسابقة اعتباراً من اليوم وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، على أن يكون آخر موعد للتقدم 30 يوليو 2020، وعلى من يرغب الإطلاع على جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم من موقع جامعة الطفل www.Childuni.asrt.sci.eg.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى فى بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل، حيث أن برنامج جامعة الطفل الذى تتبناه الأكاديمية كمشروع قومى فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات الأكاديمية فى هذا المجال، والذى استقبل حتى الآن ما يقرب من 16500 طالب فى 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى.

وأكد البيان انه سيتم قبول 200 طالب ضمن مسابقة الفيزياء 2020 بأسبقية التقدم، وللمقبولين بالمسابقة طبقاً للعدد المذكور الحق في استخدام المواد التعليمية والتدريب على الامتحان النهائي من المصادر المتاحة على موقع جامعة الطفل، وسيخضع الطلاب لامتحان الكترونى فى يوم 20 يوليو 2020؛ لاختبار مهاراتهم خلال مدة المسابقة وتصفيتهم إلي 30 طالب بناءاً علي نتائج الامتحان، ثم ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوى ليتم اختيار 5 طلاب فائزين فى المسابقة.

وتمنح أكاديمية البحث العلمى الفرصة للطلاب الذين وصلوا للمرحلة النهائية فرصة للتدريب الصيفى فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد والأكاديمية، وسيتم إعلان النتائج على الموقع الرسمى للأكاديمية وموقع وصفحة الفيس بوك لجامعة الطفل.