اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفريقيا تقترب من ربع مليون إصابة بكورونا.. و6546 حالة وفاة وتعافى 111 ألفا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:22 م
أفريقيا تقترب من ربع مليون إصابة بكورونا.. و6546 حالة وفاة وتعافى 111 ألفا كورونا
كتبت- هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليقترب عدد الإصابات اليوم الاثنين من ربع مليون إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 244 ألفا و55 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 6 آلاف و546 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 111 ألف 254.

وسجلت دول شمال أفريقيا 73 ألفا و659 إصابة، تليها غرب أفريقيا 67 ألفا و702 إصابة وجنوب أفريقيا 51 ألفا و507 إصابة وشرق أفريقيا 26 ألفا و997 إصابة ووسط أفريقيا 24 ألفا و190حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.

 

 

 

 


افريقيا

الاتحاد الافريقي

كورونا

احصائيات كورونا

اصابات كورونا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة