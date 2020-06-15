أفريقيا تقترب من ربع مليون إصابة بكورونا.. و6546 حالة وفاة وتعافى 111 ألفا

كتبت- هند المغربي

شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليقترب عدد الإصابات اليوم الاثنين من ربع مليون إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 244 ألفا و55 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 6 آلاف و546 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 111 ألف 254.

وسجلت دول شمال أفريقيا 73 ألفا و659 إصابة، تليها غرب أفريقيا 67 ألفا و702 إصابة وجنوب أفريقيا 51 ألفا و507 إصابة وشرق أفريقيا 26 ألفا و997 إصابة ووسط أفريقيا 24 ألفا و190حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.