اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 05:24 م
خالد صلاح
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أسهم أمريكا تنخفض عند الفتح بفعل القلق من زيادة إصابات كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:58 م
أسهم أمريكا تنخفض عند الفتح بفعل القلق من زيادة إصابات كورونا البورصة الأمريكية
رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية، على تراجع كبير اليوم الاثنين، إذ ثبطت عودة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للزيادة فى الصين، وأجزاء من الولايات المتحدة الآمال فى تعاف اقتصادى سريع، وذلك بعد أن دفعت ناسداك الأسبوع الماضى لمرتفعات غير مسبوقة.
 
وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 335.15 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 25270.39 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 47.55 أو 1.56 بالمئة إلى 3993.76 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 161.91 نقطة أو 1.69 بالمئة إلى 9426.90 نقطة.
 

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