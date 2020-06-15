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أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام دون مصنعية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:34 م
أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام دون مصنعية الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تراجع سعر الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع مع فتح سوق الصاغة، إذ تراجع الذهب 4 جنيهات قبل قليل، بعد هبوطه 4 جنيهات أيضا فى العاشرة من صباح الاثنين 15 يونيو، ليصبح إجمالى تراجع سعر الذهب 8 جنيهات.

وسجل الذهب من عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 770 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمى للأوقية لتبلغ 1714 دولارا، بسبب صعود الدولار وتراجع العملات الحساسة للمخاطر بفعل القلق من موجة كورونا ثانية، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب.


سعر

الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 : 660 جنيها.

عيار 21 : 770 جنيها.

عيار 24 : 880 جنيها.

الجنيه الذهب : 6160 جنيها.

السعر العالمي : 1714 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الدولار بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار مساء الأحد، لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة ، ونزل الدولار الأسترالي نحو 1 % مقابل نظيره الأمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرا مقابل الدولار الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيا أمام اليورو إلي 1.0723.

وفي حين عزا محللون عديدون ارتفاع الدولار إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات الفيروس، قال أولريخ لوختمان مدير أبحاث سوق الصرف والسلع الأولية في كومرتس بنك إن أنباء الإصابات الجديدة متداولة منذ فترة طويلة. وأضاف أن عدم ارتفاع عملات الملاذ الآمن الأخرى يشير إلى أن مكاسب الدولار نتجت بدرجة أكبر عن ضعفه في الآونة الأخيرة.وقال ”أرى أن الأمر أبسط بكثير. عقب فترة ممتدة من الأداء الضعيف للدولار الأمريكي فقد حان الوقت لحركة تصحيح وبيع لجني الأرباح.“

 

 


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