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أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:58 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى، اليوم الاثنين 15-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 206.42 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  206.42 ريال  بما يعادل  55.02 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

 

بنحو  189.22 ريال  بما يعادل  50.43 $

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 180.62 ريال  بما يعادل  48.14 $

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  154.82 ريال  بما يعادل  41.27 $

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  120.41 ريال  بما يعادل  32.09 $

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  103.21 ريال   بما يعادل  27.51 $

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,420  ريال   بما يعادل  1,711 $

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,445 ريال   بما يعادل   385.14 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 206,418 ريال  بما يعادل 55,019 $
 
 
ويعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

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