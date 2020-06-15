اليوم السابع
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أستاذ الجهاز الهضمى بقصر العينى يوضح علاقة النزلة المعوية بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:39 م
أستاذ الجهاز الهضمى بقصر العينى يوضح علاقة النزلة المعوية بكورونا غثيان - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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غثيان وإسهال ومغص من أعراض النزلة المعوية والتى يقال مؤخرا إنه قد يكون دليلا على الإصابة بكورونا، فلم تكن أعراض كورونا تنفسية فقط ولكن ظهرت فى شكل اضطرابات فى الجهاز الهضمى، فهل مشاكل المعدة لها علاقة بكورونا؟، يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد نجيب عبد الله أستاذ الجهاز الهضمى والكبد والمناظير كلية طب قصر العينى

وقال الدكتور محمد نجيب لـ اليوم السابع ،:" منذ اكتشاف فيروس كورونا وتراكمت المعلومات واكتشفنا ان له تأثيرات على الجهاز االهضمى بنسبة لا تقبل الشك حوالة  15 او 20 %  و 80% منها يعانون من  الغثيان وفقدان الشهية، ونسبة ضعيفة حوالى 5% يحدث عندهم ارتفاع فى انزيمات الكبد والتهاب فى غدة البنكرياس.

واضاف:فى حالة ظهور اعراض النزلة المعوية على المريض لا بد ان نفكر فى كورونا كواحد من المسببات وخصوصا اذا كان عمره فوق الـ 60 سنة ويعانى من السكر والضغط وقصور الكبد والكلى، وهنا نطلب الفحوصات وصورة الدم الكاملة والاشعة المقطعية للتأكد ، حتى لو لم تظهر عليه أى أعراض تنفسية، 80 % من الحالات تكون بسيطة ، والتاثيرات على الاشعة بسيطة وتتحسن بعد  أيام من تناول الأدوية المناسبة للحالة .

ونصح الدكتور محمد بالاكثار من تناول السوائل الطبيعية والخضار والفاكهة وتجنب الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

 


غثيان

كورونا

الجهاز الهضمى

نزلة معوية

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