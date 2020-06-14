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7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

الأحد، 14 يونيو 2020 07:30 ص
7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة حوافز تشجيعية لعودة السياحة
كتبت آمال رسلان 

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قدمت الحكومة المصرية عددا كبيرا من الحوافز لمنظمى الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، وذلك في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة الى مصر، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.
 
ويأتى هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، الاول من يوليو المقبل، وهو القرار الذى استقبله القطاع السياحى بترحاب شديد.
 
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.
 

ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية: 

 
1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى  31 أكتوبر 2020.
 
2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.
 
3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد. 
 
4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.
 
5. كما منحت وزارة الطيران أيضا  تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.
 
6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
 
7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.
 
 

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