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5 قرارات لأوقاف الإسكندرية بشأن المساجد.. تعرف عليها

الأحد، 14 يونيو 2020 03:43 م
5 قرارات لأوقاف الإسكندرية بشأن المساجد.. تعرف عليها اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع اليوم الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، بمديرى الإدارات الفرعية ، بحضور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة ، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة لمناقشة الحالة العامة للإدارات وأوضاع المساجد ، وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات منها :

 

1- التنبيه على النظافة الدورية للمساجد

2- التأكيد على ضرورة متابعة الأئمة للمناطق التى كلفوا بمتابعتها واستمرار رفع التقارير عن الحالة العامة لها

3-  رفع جميع اللافتات الخاصة بالجمعيات وازالتها والتأكد من خلو جدران المساجد وابوابها منها

4- الإعلان عن صكوك الأضاحى بجميع المساجد عن طريق الملصقات وغيرها من وسائل الإعلان

5- قيام الإدارات الفرعية برفع تقارير دورية للغرفة عمليات المديرية عن الحالة العامة للإدارات والمساجد

 

وأكد الشيخ خشبة ، أن جميع الإدارات تعمل بجد ونشاط ، وأن الجميع يعمل لتحقيق المصلحة العامة ، كما بين أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وأن الشعب السكندرى على قدر كبير من الوعى والفهم ، مشيدا بالجهود التى يبذلها كل منتسبى الأوقاف فى هذه الأزمة مؤكدا أن هذا هو العهد بالاوقاف ومنتسبيها فى كل أزمة ومحنه .

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اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية

 

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اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية

 

 


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