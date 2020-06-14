5 قرارات لأوقاف الإسكندرية بشأن المساجد.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

اجتمع اليوم الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، بمديرى الإدارات الفرعية ، بحضور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة ، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة لمناقشة الحالة العامة للإدارات وأوضاع المساجد ، وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات منها :

1- التنبيه على النظافة الدورية للمساجد.

2- التأكيد على ضرورة متابعة الأئمة للمناطق التى كلفوا بمتابعتها واستمرار رفع التقارير عن الحالة العامة لها.

3- رفع جميع اللافتات الخاصة بالجمعيات وازالتها والتأكد من خلو جدران المساجد وابوابها منها.

4- الإعلان عن صكوك الأضاحى بجميع المساجد عن طريق الملصقات وغيرها من وسائل الإعلان.

5- قيام الإدارات الفرعية برفع تقارير دورية للغرفة عمليات المديرية عن الحالة العامة للإدارات والمساجد.

وأكد الشيخ خشبة ، أن جميع الإدارات تعمل بجد ونشاط ، وأن الجميع يعمل لتحقيق المصلحة العامة ، كما بين أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وأن الشعب السكندرى على قدر كبير من الوعى والفهم ، مشيدا بالجهود التى يبذلها كل منتسبى الأوقاف فى هذه الأزمة مؤكدا أن هذا هو العهد بالاوقاف ومنتسبيها فى كل أزمة ومحنه .

اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية

اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية