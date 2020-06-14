اليوم السابع
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5 أشكال للكمامة والتهديد واحد.. بدأت بشكل وجه الطائر فى الطاعون حتى القطنية

الأحد، 14 يونيو 2020 07:45 م
5 أشكال للكمامة والتهديد واحد.. بدأت بشكل وجه الطائر فى الطاعون حتى القطنية فيروس كورونا والكمامة
كتب عبد الحليم سالم

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يلجأ المواطنون للكمامة، أو لقناع الوجه للوقاية من التهديدات الخارجية خاصة تلك التى تنتشر عبر الهواء مثل فيروس كورونا، وتطورت الكمامة بشكل بطء للغاية من خلال 5 أشكال مختلفة بدأت بالأثقل حجما حتى الأخف حجما الآن، نتيجة ارتباطها فقط بفترات الحروب، أو انتشار الوباء خاصة عند انتشار الطاعون فى أوروبا نتيجة، حيث بدأت أولا فى صورة قناع يغطى الوجه كاملا لا يظهر منه إلا العينين وأنف طويل لدخول وخروج الهواء وهذا كان الوجه الأول للكمامة والتى بدأت تعتبر نوعا من البزنس خاصة فى تلك الفترة التى حولت الشركات خطوط إنتاج كاملة لإنتاج الكمامات والمتاجرة بها وسط الحاجة العالمية لها.

انتشر الطاعون فى أوروبا عن طريق الطاغية المغولى جانى باغ (Jani Beg)، حيث فرض الحصار على مدينة كافا التى حصلت على الإمدادات من المدن الإيطالية عن طريق البحر.

 وأثناء تنقلهم، حمل جنود جانى باغ معهم وباء الطاعون حيث كان العديد منهم حاملا لهذا المرض حينها، وأملا فى إضعاف المدينة وإجبارها على الاستسلام بعد انهيار معنويات جنودها، عمد المغول لقذف جثث موتاهم الذين توفوا بسبب الطاعون نحو كافا باستخدام المنجنيق ومن هنا انتشر فى أوروبا وبقية دول العالم.

أما الوجه الثانى للكمامة، كان عبارة عن قناع مغلق تماما ويصل الهواء إلى الإنسان عبر أنبوب صغير وهذا كان بهدف الوقاية من الغازات فى الحروب خاصة فى الحرب العالمية الأولى .

ولم يقتصر استخدام الكمامة فى وقت الأوبئة والحروب، بل استخدمها بعض الأثريين الذين يعملون فى اكتشاف والتعامل مع المومياوات الفرعونية .

تطور القناع بشكل كبير وأصبح له كمية أكسجين خاصة به كما فى الكمامات الخاصة بالوقاية من الغازات السامة، أو تلك التى تستخدم فى الدخول للمعامل النووية بجانب القناع هناك بدلة كاملة تغطى الجسم منعا لتسرب أى إشعاعات وفلتر للهواء وهو الوجه الثالث .

وتم تطوير قناع الوجه البلاستيكى أو المطاط المناسب مع الفلتر حيث إن هذا القناع الذى يغطى الأنف والفم، يسمى نصف قناع لتنقية الهواء للتنفس.

 و اما الوجه الرابع للقناع هو جهاز التنفس المزود بالهواء الذى يستخدم نفس نوع الفلتر الموجود فى جهاز تنفس الهواء،ومع ذلك، بدلا من وضع الفلتر مباشرة على القناع - وذلك يتطلب من رئتى المستخدم أن تمتصا الهواء من خلال ذلك يعلق فلتر الهواء على علبة تعمل بالبطارية.

 ومن أفضل نظام قناع واقٍ للتنفس (SCBA)، وهو قناع الوجه الكامل الذى يقوم بارتدائه رجل الإطفاء مع خزان الهواء على الظهر،ويحتوى خزان الهواء، المحمول على الظهر، على الهواء النقى ذى الضغط العالي، مثل الخزان الذى يتنفس منه الغاطسون تحت الماء فى الأعماق. يوفر الخزان ضغطا إيجابيا مستمرا لقناع الوجه، ويكفل SCBA أفضل حماية، بحسب قناة العربية.

أما الوجه الخامس فهو الكمامة العادية الحالية، ومنها الكمامة القطنية التى يتم غسلها أكثر من مرة، والملاحظ أن القناع، بعد أن كان ثقيلا أصبح الآن خفيفا للغاية، كما هو فى الكمامات الطبية التى تكاد تكون بلا وزن يذكر.


انواع الكمامات

الكمامة الطبية

فيروس كورونا

انواع الاقنعة الطبية

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